Vali Türker Öksüz, Kağızman'da

Kars Valisi Türker Öksüz, Kağızman'ın güzide ve huzurlu bir ilçe olduğunu belirtti.

Kars Valisi Türker Öksüz, Kağızman'ın güzide ve huzurlu bir ilçe olduğunu belirtti.



Öksüz, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşlara hizmet için var olduklarını ve vatandaşların her türlü sorunlarını çözmek için çalıştıklarını kaydetti.



Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kağızman'a gelen Vali Türker Ülker, vatandaşlar bir kafede oturdu, çay içti, sohbet etti.



Kars Valisi Türker Öksüz, Kağızman'da bir takım incelemelerde bulundu. Öksüz, Kağızman Kaymakamlığı'nda Kaymakam Ercan Öter ile bir araya gelerek brifing aldı.



Daha sonra Kağızman'ı gezen Vali Türker Öksüz, güneşli ve sıcak havada dışarıda vatandaşlarla bir kafede oturdu, çay içerek vatandaşların sorunlarını dinledi.



Kağızman'ın Kars'ın en güzide ve huzurlu ilçesi olduğunu ifade eden Vali Türker Öksüz,"Devletimizin görevi, sizlerin sorunlarınızı en aza indirmek, ihtiyaçlarınızı gidermek, ihtiyaçlarınızın, sorunlarınızın giderilmesine vesile olmaktır. Bunun yanında günlük hayatınızı kolaylaştırmak, sıkıntılarınızı gidermek, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamanızı temin etmektir. Bizim amacımız, varlık nedenimiz sizlere hizmet etmektir. Sizlere hizmet ettiğimiz sürece kendimizi mutlu sayıyoruz. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Sizler rahat, huzurlu, mutlu bir şekilde hayatınızı sürdürüyorsanız biz de mutluyuz, huzurluyuz demektir" dedi.



Devlet ve millet birbirinden ayrılmayan, birbirini tamamlayan kavramlardır diyen Öksüz, "Sizler, bizlere destek olursanız, yardım ederseniz bizim de sizlere hizmet vermemiz kolay olur. Sizlerin huzur ve güvenliğiniz en başta gelir. Mahallenizdeki eğitim, sağlık, kültür, altyapı, yaşlılara, engellilere verilen hizmetler bizim sorumluluğumuzdur. Bunlar için sizlere hizmet ediyoruz. Taleplerinizi dinleyerek bu taleplerinizi yerine getirmeye çalışacağız. Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Lütfen çocuklarınıza dikkat edin. Uyuşturucu ve buna benzer kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, korumak zorundayız. Terör örgütlerinin suç örgütlerinin içimize yaymak istenen davranışlarla ve olaylarla ilgili şüpheli gördüğünüz şahısları, olayları bizlere ihbar ediniz. Güvenlik güçlerimiz her zaman çalışıyor. Ama vatandaşımızdan destek alırsak işimiz çok daha da kolaylaşır. İnşallah sorunlarınızı çözerek, sıkıntılarınızı gidererek, bu güzel ilçemizdeki huzurun devamı için çalışacağız" diye konuştu.



Bir süre vatandaşların,sorun ve istekleri dinleyen Öksüz, sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması için ilgili kurumlara talimat verdi.



Türker Öksüz, daha sonra yapımı bitme aşamasına gelen Kağızman Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öksüz, Gençlik Merkezi'nin bir anca önce bitirilerek hizmete sunulması istedi.



Vali Türker Öksüz, Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Kağızman Üs Bölgesini ziyaret ederek burada görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Öksüz, incelemelerinin ardından Kağızman'dan ayrıldı.



Vali Türker Öksüz'ün Kağızman ziyaretine; İl Jandarma Komutan Vekili Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat'ta eşlik etti. - KARS

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