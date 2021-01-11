Vali Tutulmaz, 2020 yılı çalışmalarını aktardı - Son Dakika

Vali Tutulmaz, 2020 yılı çalışmalarını aktardı

11.01.2021 15:25
Vali Tutulmaz, 2020 yılı çalışmalarını aktardı, System.String[]

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 2020 yılı değerlendirme toplantısında kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 2020 yılı değerlendirme toplantısında kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Polis evinde 2020 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Tutulmaz öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Selim Alan ile Vali Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının idari amirleri ile gazeteciler katıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı. Tutulmaz, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ifade etmek isterim. 10 Ocak hem gazetecilerin hem de biz idarecilerin günü. Hem sizlerin hem de idareciler gününü kutluyorum. Gazetecilik önemli bir görev. Her geçen gün de değerini artırıyor. Çünkü insanların bilme, duyma, değerlendirme ihtiyacı geçmişle kıyaslanamayacak şekilde artmakta. Ancak bu içinde bulunduğumuz yıl maalesef gazetecilerimizin de idarecilerimizin çalışmalarını, dünyayı olumsuz etkiledi. Salgınla baş başayız. Dünya olarak hem ülkemiz olarak Zonguldak da bundan payını fazlasıyla aldı. Hatta ve Zonguldak diye de bir kavram oluştu. İki üç gün önceki Amerika'daki sokağa çıkma kısıtlamasında 'Amerika'nın şu vilayetleri ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi' şeklinde espri konusu da oldu. ve Zonguldak diye de bir marka değerine de sahip oldu. Sağlık her şeyin başı. Bu bizi dünyayı, herkesi ilgilendiriyor. İnşallah geçen yılki sıkıntıları bu yıl yaşamayız diyorum. Şu anda dünyada ve ülkemizde aşılamalar son aşamaya geldi. Ülkemizde de kısa süre içerisinde de başlayacağını ümit ediyoruz. Bu dönem her şeyi değiştirdi. Toplantıların şeklini değiştirdi. İnsanlarla bir araya gelmemiz, kamu kurum ve kuruluşlardaki arkadaşlarla toplantı yapma şeklimiz değişti. Biz basının bize çok yönüyle destek olduğunu da görüyoruz. Özellikle kamunun çalışmasında çoğu zaman gözümüz kulağımız oluyor. Kamunun birinci hedefi bulunduğu yerdeki vatandaşlara doğru, sağlıklı hizmet sunmasıdır. Sağlıklı hizmeti sunabilmesinin, mevzuat çerçevesinde o görevi yapan kamu görevlilerinin hem kişisel olarak hem de işin gereği olarak doğru bir şekilde hareket etmeleriyle mümkün olacaktır. Yanlış giden husus olduğunda bunun basın vasıtasıyla dile getirilmesinde de biz en azından konuya vakıf oluyoruz. Ancak bu haberlerin kişiselleştirilmemesi ve kurumlara zarar verecek şekilde yapılmaması gerekir" şeklinde konuştu.

Covid-19 ile mücadele

21 Mart 2020 tarihinde ise Zonguldak'ta ilk COVID-19 vakası tespit edildiğine dikkat çeken Vali Tutulmaz, "Başlangıçta olumsuzlukla başlandı. Alınan tedbirlerle sıfır dönemleri gördük. Zaman zaman 3-5, onlu sayıların altında gördük. Kurban Bayramıyla beraber yeniden yükseliş başladı. Gerçekten Kasım ayı içerisinde epey bir yüksek rakama ulaştı" dedi. Öte yandan İl genelinde; Haftanın 7 günü hizmet veren, 173 filyasyon ekibinin bulunduğu bu ekiplerin 2 veya 3 kişilik ekiplerden oluştuğu belirtildi. TÜİK ile işbirliği içerisinde Zonguldak'a atanan adreslerde PCR ve ELİSA taramaları 2 tur olarak yaklaşık 800 hanede gerçekleştirildi. 410 hanede daha yapılması planlandı. Atatürk Devlet ve BEÜ Hastanesinde 2 laboratuvarda COVID-19 PCR analizleri yapılmaya devam ediyor. 23 Aralık itibariyle Ereğli Hastanesinde de analizlere başlanırken il genelinde yaklaşık 149 bin 580 test yapıldı.

Sadece devlet yetkililerinin aldığı tedbirlerle değil vatandaşın da kendi tedbiri alması gerektiğinin altını çizen Vali Tutulmaz, "Son aldığımız kararlarla beraber yeniden düşüş eylemine geçti. Şu anda iyi bir konuma geçiyoruz. Ancak bu bizim tedbirleri ihmal etmememiz gerektiğini tekrar bize hatırlatıyor. Canlarımızın gitmemesi açısından yeniden bu sıkıntılarla karşılaşmamamız açısından bu tedbirlere biraz daha devam edilmesinde vatandaşımızın biraz daha uyma gayreti içerisinde olmasında fayda var. Kısa süre içerisinde inşallah bunu çözümünü daha kalıcı hale getiririz diye düşünüyorum. Tedbiri elden bırakmamamız lazım. Hala sıkıntılar var. Ancak bir ay önceye göre iyi durumdayız" dedi.

Turizm ve tanıtım

Vali Mustafa Tutulmaz, turizm ve tanıtım çalışmaları kapsamında da turizm çalışma grubu oluşturulduğunu ifade etti. Zonguldak tanıtım stratejisi kapsamında Visit Zonguldak, projeler, coğrafi işaret, turizm çalışma grubu ve tanıtım ofisiyle de turizm ve tanıtıma yönelik çalışmaların süreceğini belirten Tutulmaz, tamamlanan projeler hakkında bilgiler aktardı. Filyos Vadi Projesi, Filyos Liman inşaatı, havalimanı iyileştirme çalışması, karayolları çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Tutulmaz, 19 km uzunluğundaki Kilimli-Filyos arasının projesinin onaylandığını, 8 km'lik kısım için kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Tutulmaz, proje kapsamında toplam uzunluğu 23.880 m olan 9 adet çift tüp tünel, 6 adet farklı seviyeli kavşak ve 1 adet hemzemin kavşak bulunduğunu tahmini Proje bedelinin 2,5 milyar lira olduğunu aktardı.

Tutulmaz, enerji ve sanayi alanındaki gelişmeler, liman gümrük hizmetleri, eğitim yatırımları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yatırımları, SYDV yardımları, il özel idaresi yatırımları, kırsal kalkınma, tarım ve orman alanındaki çalışmalar, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik alanındaki faaliyetler hakkında da istatistikler paylaştı. Toplantı, soru-cevap ile sona erdi. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz, 2020 yılı çalışmalarını aktardı
Vali Tutulmaz, 2020 yılı çalışmalarını aktardı

Zonguldak, Turizm, Polis, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Tutulmaz, 2020 yılı çalışmalarını aktardı - Son Dakika


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