Vali Tutulmaz, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında izin isteyen vatandaşları uyardı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde mağdur olmamak ve sokağa çıkabilmek için izin isteyen vatandaşları uyardı.

Ramazan Bayramı süresince 23-26 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında amacı dışında kullanılan izinlere idari para cezası uygulanacak.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin büyük bir titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 81 ilin Valiliğine gönderilen genelge gereği, Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde mağdur olmamak ve sokağa çıkabilmek için izin isteyen vatandaşlar ve kısıtlamadan muaf olan iş yeri sahipleri Valilik binasına gelerek, izin belgesi alabilmek için yetkililere gerekli evraklarını teslim ediyor.

İzin almak isteyen vatandaşları dinleyen Vali Mustafa Tutulmaz, izin belgesinin amacı dışında kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Tutulmaz, Valilikten alınan izinlerin ilgili güzergahı ve alanı dışında kullanılamayacağını, uygun görüldüğü takdirde verilen izin belgelerinin sadece iş yerleri ve ikametler arasında geçerli olduğunu, bunun dışında kullanımlarda 3 bin 150 lira idari ceza uygulanacağını belirtti.