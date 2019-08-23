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Vali Tutulmaz'a ziyaretler

1 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Vali Mustafa Tutulmaz'ın makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Yurdunuseven ve Tutulmaz Zafer Haftası etkinlikleri ve il genelinde devam eden çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Milletvekili İbrahim Yurdunuseven daha sonra kentte düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası öncesinde pist ve çevresinde incelemelerde bulunarak, çalışmaları sürdüren belediye ve orman işçileriyle de bir süre sohbet etti.

Son olarak ?Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Onkoloji ve Nöroloji Bölümü ziyaret eden Yurdunuseven, Başhekim Yardımcısı Murat Çilekar ile bölüm içersinde incelemelerde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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