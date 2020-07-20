Vali Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor - Son Dakika

Vali Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor.


Valiler Kararnamesi ile Afyon Valiliği'nden Zonguldak Valiliği'ne atanan Mustafa Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor. Ziyaretler kapsamında Esnaf Kefalet 32. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman ve Kastamonu Tapu Kadastro 19. Bölge Müdürü Seydi Ahmet Kaya, Zonguldak Kadastro Müdür vekili Serdar Akyol ve Tapu Müdür vekili Özkan Akpınar Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor - Son Dakika
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