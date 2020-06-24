Vali Tutulmaz, BAKKA'nın çalışmalarıyla ilgili brifing aldı - Son Dakika

Vali Tutulmaz, BAKKA'nın çalışmalarıyla ilgili brifing aldı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve ajans bünyesinde bulunan Zonguldak Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve ajans bünyesinde bulunan Zonguldak Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret etti.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük


Ziyaret kapsamında ajans birim başkanlarıyla ve Zonguldak Yatırım Destek Ofisi sorumlusu ile de bir araya gelen Vali Tutulmaz, Genel Sekreter Oflaz'dan TR81 Batı Karadeniz Bölgesi, Zonguldak, Ajans çalışmaları, Zonguldak özelinde yürütülen proje ve faaliyetler ile Zonguldak'ın yatırım ortamına ilişkin önemli hususlarda brifing aldı. Genel Sekreter Oflaz tarafından gerçekleştirilen sunumda, Batı Karadeniz Bölgesi'nin ve Zonguldak'ın sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu, temel istatistiki göstergeler ile yatırım ortamına ilişkin bilgiler yer aldı. Sunumda ayrıca bölgenin sanayi alanları, sektörel yapısı, ticaret ve lojistik olanakları aktarılarak bölgenin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara vurgu yapıldı.


Ajans koordinasyonunda gerçekleştirilen ve ajansın desteklediği tüm projelerin detaylarıyla görüşüldüğü brifingin ardından bölgede ve Zonguldak'ta yürütülen ve planlanan proje ve faaliyetler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ajans tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tutulmaz, önümüzdeki dönemde sanayi, turizm ve sosyal kalkınma odağında gerçekleştirilecek çalışmaları çok yakından takip edeceğini söyledi. - ZONGULDAK

Mustafa Tutulmaz, Zonguldak, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Tutulmaz, BAKKA'nın çalışmalarıyla ilgili brifing aldı - Son Dakika

Son Dakika

18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Maske takmadığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:05 Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
18:07
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:17:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Tutulmaz, BAKKA'nın çalışmalarıyla ilgili brifing aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]