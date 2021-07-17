Vali Tutulmaz bayram öncesi denetimlere katıldı - Son Dakika

Vali Tutulmaz bayram öncesi denetimlere katıldı

Kurban Bayramı öncesi 9 günlük tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler uygulama noktalarında durdurularak denetlendi.

Kurban Bayramı öncesi 9 günlük tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler uygulama noktalarında durdurularak denetlendi. Kurban Bayramına sayılı günler kala Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimleri sıkılaştırdı. Belli noktalarda araçları tek tek durduran ekipler sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Denetime katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Zonguldak İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü ve Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da denetimlere katıldı. Vali Tutulmaz, yol kontrol noktasında karşılaştığı vatandaşlara uykusuz, yorgun dalgın araç kullanmamalarını, kendilerini bekleyenleri ve sevdiklerini üzmemek için trafik kurallarına mutlaka uymaları gerektiğini söyledi. - ZONGULDAK

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