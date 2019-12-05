Vali Tutulmaz'dan,

Afyonkarahisar'da 112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıldönümü kapsamında Zafer Meydanında tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Vali Mustafa Tutulmaz, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini vurguladı.



Etkinliğe Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hamza Çömez, İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Dr. Gülsün Ateş Doğan, 112 çalışanları, paramedikler ve paramedik öğrencileri katıldı. Etkinlikte Acil Tıp teknisyeni Hasan Hüseyin Ertunç tarafından hazırlanan hat sanatı eserleri de sergiyle beğeniye sunuldu.



112' nin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi hususunda vatandaşları uyaran Vali Mustafa Tutulmaz, "Geçmiş yıllarda yaşadığımız bir sıkıntı vardı. 112'nin gereksiz aramalarla meşgul edilmesi. Hala gereksiz aramalar var ama geçmiş yıllara göre azaldı. Vatandaşlardan ricamız 112'yi gereksiz aramamalarıdır. Meşgul ettiğiniz kişi acil bir aramaya bakamayabilir ve arayan kişinin canına, malına zarar gelebilir. Tüm vatandaşlarda ricamız 112'yi meşgul etmeyelim. İlimizde hava ambulansı yeniden faaliyetlerine başladı. Vatandaşlarımıza sağlık alanında hizmet vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.



112 Acil Çağrı standında vatandaşlar 112'yi gereksiz meşgul etmemeye yönelik bilgilendirildi. Ayrıca tüm şoförlere "Ambulansa Yol Ver Yaşama Yol Ver" projesi hakkında da farkındalık amaçlı bilgilendirmeler yapıldı. - AFYONKARAHİSAR