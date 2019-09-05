Son Dakika Haberleri: Vali Tutulmaz'dan Belediye Başkanı Atlı'ya ziyaret
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Vali Tutulmaz'dan Belediye Başkanı Atlı'ya ziyaret

2 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, dün gece uğradığı saldırıdan yara almadan kurtulan Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Tutulmaz'dan Belediye Başkanı Atlı'ya ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, dün gece uğradığı saldırıdan yara almadan kurtulan Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret etti.


Vali Tutulmaz'a ziyaretinde Çay Kaymakam Vekili Sultandağı Kaymakamı Önder Koç ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız eşlik etti.


Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Tutulmaz, yaşanan saldırının üzücü olduğunu ve bir daha tekrarlanmasını temenni etti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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