Vali Tutulmaz'dan Belediye Başkanı Atlı'ya ziyaret
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Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, dün gece uğradığı saldırıdan yara almadan kurtulan Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:30 Kaynak: AA
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, dün gece uğradığı saldırıdan yara almadan kurtulan Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret etti.
Vali Tutulmaz'a ziyaretinde Çay Kaymakam Vekili Sultandağı Kaymakamı Önder Koç ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız eşlik etti.
Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Tutulmaz, yaşanan saldırının üzücü olduğunu ve bir daha tekrarlanmasını temenni etti.
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