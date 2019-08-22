Son Dakika Haberleri: Vali Tutulmaz'dan İcikli Köyüne ziyaret
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Vali Tutulmaz'dan İcikli Köyüne ziyaret

1 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Tutulmaz'dan İcikli Köyüne ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.


Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut'a bağlı İcikli köyünde vatandaşlarla buluşarak bir süre sohbet etti. Köy meydanında vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Tutulmaz, köy muhtarı Ali Uysal'dan da köyde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Tutulmaz, Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:59 Kaynak: İHA
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