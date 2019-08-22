Son Dakika Haberleri: Vali Tutulmaz'dan Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı'na ziyaret
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Vali Tutulmaz'dan Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı'na ziyaret

1 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Tutulmaz'dan Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı'na ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.


Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarma personelleri ile sohbet etti. Jandarma personellerinin hal ve hatrını soran Vali Tutulmaz'a ziyareti esnasında, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Karaadilli Belde Belediye Başkanı Mesut Ulusoy ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya da eşlik etti. Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Tutulmaz, Karaadilli, Jandarma, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
Kredi kartı kopyalayan dolandırıcı, kasiyerin dikkati sayesinde yakalandı 5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay! Hırsız sandıkları kişileri kovalarken öldüler Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:47:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Tutulmaz'dan Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı'na ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]