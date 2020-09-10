Vali Tutulmaz'dan korona virüs açıklaması - Son Dakika

Vali Tutulmaz'dan korona virüs açıklaması

Vali Mustafa Tutulmaz:

"Hassas olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım"

ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı. Denetim sonrası açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, "Kurallara uyulmadığı zaman bu hastalığın yayılması çok kolay bunun ızdırabını kendimiz çekebiliriz, sevdiklerimiz çekebilir. O yüzden hassas olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım. Sonuna kadar gayretli bir şekilde takip etmemiz lazım" dedi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Vali Mustafa Tutulmaz'ın da katılımı ile korona virüs tedbirleri denetlendi. Kahvehane, çay ocakları, lokanta ve büfelerde yapılan denetimlere Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı katıldı.

Vali Tutulmaz vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemleri anlatırken, sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yaptı.

81 ilde kamu görevlileri olarak alanlarda olduklarını ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Bugün 81 vilayetin tamamında bütün kamu görevlileri alanda burada vatandaşımızın bugüne kadar uyup uymadığını denetliyoruz bir taraftan da rehberlik ediyoruz. Şuana kadar Kozlu İlçemizde yaptığımız denetimlerde kurallara önemli bir oranda uyulduğunu gördük. Ancak bundan sonra aynı hassasiyeti göstermemiz gerektiğini de buradan bütün halkımıza ifade etmek isterim. Çünkü kurallara uyulmadığı zaman bu hastalığın yayılması çok kolay bunun ızdırabını kendimiz çekebiliriz, sevdiklerimiz çekebilir. O yüzden hassas olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım. Sonuna kadar gayretli bir şekilde takip etmemiz lazım. Dikkat çekmek adına kalabalık bir şekilde denetimleri yapıyoruz. Bundan sonrada değişik ilçelerimizde bu denetimlere devam edeceğiz. Halkımızın gerekli hassasiyetini gördük kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada bu hassasiyetin devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.