Vali Tutulmaz'dan korona virüs açıklaması - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte korona virüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tutulmaz "Dün kentte 313 vaka sayısı olduğunu ve 3 kişinin ise hayatını kaybetti" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte korona virüs vakalarıyla ilgili bilgiler verdi. Vali Tutulmaz, Zonguldak'ta korona virüs vakalarının tam kapanma ile birlikte düşüşe geçtiğini söyledi. Vali Tutulmaz, Geçtiğimiz günlerde 300'lere düşen vaka sayısının, tam kapanmayla birlikte aynı seyirde devam ediyor. Dün kentte 313 vaka sayısı ve 3 vatandaşımız ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Korona virüs ile mücadelemiz devam edecek. Tam kapanma sonrası vaka sayılarının daha da düşeceğine yürekten inanıyoruz. Güney Afrika ve İngiliz varyantı var ancak; Hint varyasyonu şu an kentimizde görülmedi" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK