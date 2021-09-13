Vali Tutulmaz'dan yılın ahisine Ahilik belgesi - Son Dakika

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, beraberinde yılın ahisi Şenol Yılmaz ile birlikte ahilik hastası kapsamında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Esnaf Kefelati Koperatifi Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman, Ticaret İl Müdürü Mehmet Azman, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Alparslan Küçük, Maragozcular Odası Başkanı Hikmet Hacıabrurrahmanoğlu hazır bulundu. Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a günün anısına çiçek ve hediye takdim etti. Ardından Vali Tutulmaz, yılın ahisi Şenol Yılmaz'a Halil belgesini takdim etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ahilik'in öz kültürün yansıması olduğunu belirterek, "Ahilik bizim öz kültürümüzün yansımasıdır. Aslında günümüze yansıyan yönüyle de iş ahlakının en üst seviyeye çıktığı örgütlenme biçimdir. Bizim toplumumuzda en fazla eksikliğini hissettiğimiz alanlardan budur. Ahilikte de iş ahlakı en üst düzeydedir. Malum olduğu gibi sosyal güvenceyi sağlayan bir yapıdır geçmişte. Eğitimi sağlayan bir yapıdır. Yardımlaşmayı sağlayan bir yapıdır. Yani her yönüyle çalışanlara dayanışmayı öğreten geleceği güvenli bakmayı sağlayan yapının adıdır. Bu yönüyle günümüze kadar gelmiştir. Son yıllarda topluma daha fazla ahilik bilinci yerleştirilme çalışılıyor. Ahiliğin değerini UNESCO'da keşfetti. Bu yılı ahilik yılı olarak ilan etti"dedi.

Ziyarette Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi 32. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman, Defterdar Seçkin Işık ve personel de yer aldı. - ZONGULDAK