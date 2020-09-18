Vali Tutulmaz Gaziler Gününü kutladı - Son Dakika

Vali Tutulmaz Gaziler Gününü kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Tutulmaz Gaziler Gününü kutladı, System.String[]

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle bir mesaj yayımlayarak Gaziler Gününü kutladı. Vali Tutulmaz mesajında "Türk Milletinin asla vazgeçmediği, ödün vermediği, uğrunda canını vermekten kaçınmadığı en önemli özelliği bağımsız, özgür yaşama tutkusu ve iradesidir. Aziz Milletimiz; büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı kurtuluş mücadelesinde vatanın bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelen tüm tehditleri saf dışı bırakma başarısını, azim ve kararlılığını gösteren büyük bir Millettir. Büyük kahramanlıklarla dolu, destansı kurtuluş mücadelesinin başarıya ulaşması; vatanı, bayrağı, milleti uğrunda canını seve seve veren Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir. Ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve varlığını korumak, Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliğini sağlamak için canları pahasına cepheden cepheye koşarak bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz vatanseverliğin ve kahramanlığın birer sembolüdür. Bugün üzerinde bağımsız ve özgürce yaşadığımız bu topraklar; uğrunda canlarını feda etmekten çekinmeyen, şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan kahramanlarımızın bizlere en kutsal emanetidir. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde birlik, beraberlik, barış ve huzur içerisinde yaşam sürdüğümüz ülkemizde; onlara hak ettiği saygıyı göstermek, değerli aileleri ve hayatta kalanları hatırlamak, sorunları ile her zaman yakından ilgilenerek yanlarında olmak hepimizin görevi ve ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda hayatını kaybeden Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler diliyor, "19 Eylül Gaziler Gününü" en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Tutulmaz Gaziler Gününü kutladı - Son Dakika

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