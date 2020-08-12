Vali Tutulmaz'ın babası toprağa verildi - Son Dakika

Defin sonrası Vali Mustafa Tutulmaz, taziyeleri kabul etti. - ANTALYA

Cenaze törenine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Antalya Valisi Ersin Yazıcı , Merkez Valisi Mustafa Taşkesen , Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek , çevre ilçe kaymakamları, siyasi ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Merhum Hacı Hüseyin tutulmaz için Korkuteli'ne bağlı Akyar mahallesinde cenaze töreni düzenlendi.

Zonguldak valisi Mustafa Tutulmaz 'ın babası, Emekli öğretmen Tacettin Tutulmaz ve Korkutelili iş adamı İbrahim Şevik'in kayınpederi Hacı Hüseyin Tutulmaz (86), Antalya 'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:04

Kaynak: İHA

Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı

Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?

Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi

Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz

Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu