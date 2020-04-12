Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi - Son Dakika

Vali Mustafa Tutulmaz, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Afyonkarahisar genelinde alınan tedbirleri yerinde denetledi.



Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda seyahat izin belgesi zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilikler ve kaymakamlıkların koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kuruluna başvurarak seyahat belgesi talebinde bulunuyor. Talebi uygun görülenlere 'şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi' veriliyor. Afyonkarahisar'da da bu çerçevede şehirlerarası otobüs terminalinde Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Vali Mustafa Tutulmaz, Seyahat İzin Kurulunun çalışmalarını denetleyerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Tedbirlerin tizlikle uygulanması ve gereğinin yapılması noktasında uyarılarda bulunan Vali Tutulmaz, herkesin kurallara ve devletin aldığı tedbirlere uyması ile salgın sıkıntısının bir an evvel çözüme kavuşacağını söyledi.



"Tedbirlere uyduğumuz ölçüde sağlıklı kalırız"



Vali Tutulmaz, alınan tedbirleri yerinde görmek amacıyla Mecidiye Mahallesi'nde açılan cuma pazarını da denetledi. Emniyet ve zabıta ekiplerinden bilgi alan Vali Tutulmaz, salgına karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve sosyal mesafenin korunması için talimatlarda bulundu. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Tutulmaz, "Tedbirlere uyduğumuz ölçüde sağlıklı kalırız ve bu virüsün daha fazla kişiye bulaşmasına engel oluruz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım, temizlik ve maske kullanımı gibi Bakanlığın uyardığı konularda tüm önlemlerimizi alalım. Korona virüsle mücadelemizde başarılı bir sınav verelim" dedi. - AFYONKARAHİSAR