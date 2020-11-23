Vali Tutulmaz öğretmenler gününü kutladı - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 24 Kasım Öğretmenler günü ile ilgili mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 24 Kasım Öğretmenler günü ile ilgili bir mesaj yayımlayarak "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu uzun ömürler, halen görevde olan öğretmenlerimize de kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Vali Tutulmaz yayımladığı mesaj şöyle;

"Dünyanın en kutsal vazifesi ve eğitim sistemimizin en önemli temel taşlarından birisi olan öğretmenlik; sonsuz emek, sabır, sevgi ve hoşgörü isteyen onurlu bir meslektir.

Övgülerin en güzeline layık olan öğretmenlik mesleğini, kendilerine yaşam tarzı olarak benimseyen öğretmenlerimiz, eğitici - öğretici, rehberlik edici kimlikleriyle; çocuklarımızın - gençlerimizin kişiliklerinin oluşup gelişmesine en büyük katkıyı sağlayarak, çocuklarımıza bir güneş gibi ışık saçmaktadırlar.

Yerine getirdikleri bu ulvi görev nedeniyle toplumsal hayatımızda saygın bir yer edinen öğretmenlerimiz, yaşantımızda da çok önemli bir yer tutan eğitim-öğretimin geliştirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesinde de önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedirler.

Değerli öğretmenlerimiz, aydınlık geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan yavrularımızı sevgi, sabır ve şefkatli yaklaşımları ile her türlü bilgi ve beceri ile donatarak doğruyu, yanlışı göstererek, müreffeh, kalkınmış büyük Türkiye hedefine doğru görev ve sorumluluklarını özveri, azim ve fedakarlıkla yerine getirmektedirler. Ülkemiz; sevgili öğretmenlerimizin bir nakış gibi işleyerek yetiştirdiği, devletini, ülkesini, milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı, bilim ve teknolojiyi kullanan, düşünen, araştıran, sorgulayan, güven duygusu gelişmiş, kişilikli, sorumluluğunu bilen çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde devletimizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine kararlı ve emin adımlarla ulaşacaktır .Bu duygu ve düşüncelerle, çocuklarımızın ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olmaları yolunda yol gösterici kimlikleriyle fedakarca çabalayan, gelişmelerine büyük katkı sağlayan, eğitimin mimarları, vazgeçilmezleri öğretmenlerimizin, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nü" en içten duygularımla kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu uzun ömürler, halen görevde olan öğretmenlerimize de kolaylıklar ve başarılar diliyorum" - ZONGULDAK