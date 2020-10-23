Vali Tutulmaz, RO-RO rıhtımındaki aksaklıklar için kalıcı çözümler istedi - Son Dakika

Vali Tutulmaz, RO-RO rıhtımındaki aksaklıklar için kalıcı çözümler istedi

23.10.2020 17:32
Vali Tutulmaz, RO-RO rıhtımındaki aksaklıklar için kalıcı çözümler istedi, System.String[]

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında Zonguldak Limanı RO-RO Rıhtımı toplantısı yapıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında Zonguldak Limanı RO-RO Rıhtımı toplantısı yapıldı.

Zonguldak Limanı RO-RO Rıhtımından Ukrayna ve Rusya'ya seyrüsefer yapan RO-RO gemileri ve TIR' lara, kamu ve özel sektörce sunulan bazı hizmetlerin daha etkin, hızlı, verimli ve memnuniyet verici bir şekilde yerine getirilmesine, birtakım aksaklıkların giderilmesine, sahadaki iş akışının hızlandırılmasına, fiziki şartların biraz daha iyileştirilmesine yönelik olarak düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

Vali Tutulmaz toplantıda; Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile acente ve taşımacılık yapan firma temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledikten sonra, ülke ekonomisine katma değer sağlayan Zonguldak Limanından hizmet sunumunda yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesinde, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemine dikkat çekti, dile getirilen ya da gözlemlenen, aksaklıklar için imkanlar nispetinde kalıcı çözümler üretilmesini istedi.

Toplantıya Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, İl Tarım Müdürü Cemalettin Çataklı, TCSG 86 Bot Komutanı Yzb. Ahmet Yakın, Liman Başkanı Ali Görkem, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Gümrük Müdürü v. Tuğrul Doğan, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kadir Işık, Zonguldak Veteriner Sınır Kontrol Noktası yetkilisi, Zonguldak Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabip yetkilisi, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Bahar, acente yetkilileri ile firma temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz, RO-RO rıhtımındaki aksaklıklar için kalıcı çözümler istedi
Vali Tutulmaz, RO-RO rıhtımındaki aksaklıklar için kalıcı çözümler istedi

Mustafa Tutulmaz, Zonguldak, Rusya, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Tutulmaz, RO-RO rıhtımındaki aksaklıklar için kalıcı çözümler istedi - Son Dakika

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