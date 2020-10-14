Vali Tutulmaz trafik kontrol noktasını denetledi - Son Dakika

Vali Tutulmaz trafik kontrol noktasını denetledi

14.10.2020 15:46
Vali Tutulmaz trafik kontrol noktasını denetledi, System.String[]

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz trafik kontrolü yapan görevlileri denetlediZonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak'ın Bakacakkadı beldesi mevkiinde trafik kontrolü yapan polis ekiplerini denetledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz trafik kontrolü yapan görevlileri denetledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak'ın Bakacakkadı beldesi mevkiinde trafik kontrolü yapan polis ekiplerini denetledi. Kontrolü yapılan araç sürücüleriyle sohbet eden Vali Tutulmaz korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Polis ekiplerine kolaylık ve başarılar dileyen Vali Tutulmaz sürücülere ise hayırlı yolculuk temennisinde bulundu. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz trafik kontrol noktasını denetledi
Vali Tutulmaz trafik kontrol noktasını denetledi
Vali Tutulmaz trafik kontrol noktasını denetledi
Vali Tutulmaz trafik kontrol noktasını denetledi

Mustafa Tutulmaz, Bakacakkadı, Zonguldak, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Tutulmaz trafik kontrol noktasını denetledi - Son Dakika

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