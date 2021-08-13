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Vali Tutulmaz vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika

Vali Tutulmaz vatandaşlara aşure dağıttı

13.08.2021 16:30
Vali Tutulmaz vatandaşlara aşure dağıttı, System.String[]

Zonguldak'ta Muharrem Ayı nedeniyle Cuma namazı sonrası aşure dağıtımı yapıldı.

Zonguldak'ta Muharrem Ayı nedeniyle Cuma namazı sonrası aşure dağıtımı yapıldı.

Muharrem Ayının başlangıcı nedeniyle Zonguldak'ta Alparslan Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Zonguldak Valiliği'nin katkılarıyla aşure dağıtımı yapıldı. Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Vali Tutulmaz vatandaşlara tek tek elleriyle aşure dağıttı. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz vatandaşlara aşure dağıttı
Vali Tutulmaz vatandaşlara aşure dağıttı
Vali Tutulmaz vatandaşlara aşure dağıttı
Vali Tutulmaz vatandaşlara aşure dağıttı

Zonguldak Valiliği, Muharrem Ayı, Zonguldak, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Tutulmaz vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika


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