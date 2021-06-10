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Vali Tutulmaz ve protokol, turizmi tanıtmak için trenle ilçeye gitti - Son Dakika

Vali Tutulmaz ve protokol, turizmi tanıtmak için trenle ilçeye gitti

10.06.2021 20:42

Vali Tutulmaz ve protokol, turizmi tanıtmak için trenle ilçeye gitti Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, protokol üyeleri ve gazetecilerle ilin turizmine katkı sağlamak amacıyla trenle Gökçebey ilçesine gitti.

Vali Tutulmaz ve protokol, turizmi tanıtmak için trenle ilçeye gitti

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, protokol üyeleri ve gazetecilerle ilin turizmine katkı sağlamak amacıyla trenle Gökçebey ilçesine gitti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Teknoloji Müdürü Yaşar Karaman, Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Necdet Karaveli, protokol üyeleri ve gazetecilerle beraber 22723 sefer numaralı trenle Gökçebey İlçesine hareket etti.

Seyahat sırasında Vali Tutulmaz, makinist koltuğuna geçerek hız denemesi yaptı. Kısa süren yolculuğun ardından Vali Tutulmaz ve protokol üyelerini Gökçebey İlçesinde Kaymakamı Ömer Öğünç, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve iş insanı Sezai Çanakçı karşıladı.

Ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri Gökçebey ilçesinde Cevdet Aydemir'in geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı maket evleri inceleyerek, Gökçebey Çok Programlı Anadolu Lisesinde muhtarlarla biraya geldi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, muhtarla biraya geldiği toplantıda şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl ekonomik toplantıları da dahil ettik. Muhtarlarla yaptığımız toplantının ardından ekonomik beldeyle ilgili yapılabileceklerin koordinesi işi birliği ve görüş alışverişi toplantıları yapıyoruz. Bugün buraya biraz kalabalık geldik. Önemli gelir kaynaklarından olan tüzemi geliştirmek için adım atalım. Potansiyelimizde olan her şeyi değerlendirme gayreti içerisinde bulunalım dedim. Bunlardan bir tanesi de trenle seyahat. Doğal güzellikleri trenle görerek toplumun turizmin algısını daha fazla oluşturmak adına farklı destinasyonların sağlamak. Filyos üzerinden buraya geldik. Bundan sonra turizm için değerli açısından değerlendirme durumumuz olacak. Yine muhtarlarla burada beraberiz. Gökçebey'de köydeki sorunlarını dinlemek için buraya geldik. Verim alamadığımız durumlar var. Bunları da gözden geçirme durumumuz olacak. Hep ilimiz hem de Gökçebey'imiz koordinasyon sağlamış olacağız."

Vali Tutulmaz ve protokol, turizmi tanıtmak için trenle ilçeye gitti
Vali Tutulmaz ve protokol, turizmi tanıtmak için trenle ilçeye gitti
Vali Tutulmaz ve protokol, turizmi tanıtmak için trenle ilçeye gitti
Vali Tutulmaz ve protokol, turizmi tanıtmak için trenle ilçeye gitti

Bülent Ecevit Üniversitesi, İl Sağlık Müdürü, Zonguldak, Gökçebey, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Vali Tutulmaz ve protokol, turizmi tanıtmak için trenle ilçeye gitti - Son Dakika


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