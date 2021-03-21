Vali Tutulmaz, "Yaşlılarımız yaşanmış tecrübeleriyle en önemli değerimizdir" - Son Dakika

Vali Tutulmaz, "Yaşlılarımız yaşanmış tecrübeleriyle en önemli değerimizdir"

21.03.2021 11:22
Vali Tutulmaz,

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, mesajında yaşlıların yaşam konusundaki bilgi ve birikimleri, yaşanmış tecrübeleri ile toplumu bütünleştiren, zenginleştiren en önemli değer olduğuna vurgu yaptı. Tutulmaz, "Toplumların yaşlılarına verdiği değer, onlara bakış açıları, yaklaşımları işte bu yüzden çok önemlidir. Sevgi, saygı, hoşgörü sadece yaşanarak ve yaşatılarak anlam kazanan en temel duygular olup, yaşlılarımıza saygı duymak, değer vermek, vefalı olmak, onları anlamak, her zaman sahip çıkmak birey olarak sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Yaşlılarımız, toplumun değer vermesi gereken en değerli hazinesi ve geçmişimizin hafızalarıdır. Onlara çok iyi davranmalı, yaşama ilişkin bilgi birikim ve deneyimlerinden istifade etmeli, nasihatlerinden bir şeyler almalı, ihtiyaç ve beklentilerine titizlikle yaklaşmalıyız. Unutmayalım ki toplumların önem verdiği değerler kuşaklar ile birbirlerine geçer ve aktarılır. Yaşlılarımızın birikim, deneyim ve tecrübelerini genç kuşaklara aktarması bazı değerlerimizin kaybolmamasında önemli bir yer tutar. Büyüklerimizin sorunlarına toplum olarak duyarlı olmamız, onların mutlu, huzurlu bir yaşam sürmesi için önemlidir. Yaşlılarımızın toplumsal hayatımıza ve yaşantımıza aktif olarak katılmalarını, kimseye ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak devletimizle birlikte hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur. Yaşlılarımıza göstereceğimiz sevgi, saygı, anlayış, hoşgörü, toplumu oluşturan tüm bireylerin geleceğe ve yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer büyüklerimizin, "Yaşlılar Haftası"nı kutluyor; sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Nevruz mesajı yayımladı. Vali Tutulmaz, "Kültürel değerlerimizden olan ve geçmişten günümüze ulaşan, baharın müjdeleyicisi ve başlangıcı kabul edilen nevruzu, Türk dünyası olarak sevgi, barış, birlik, beraberlik, kardeşlik gibi öne çıkan, bizleri mutlu eden değerleriyle sevinçle karşılamaktayız. Umutların yeşerdiği, doğanın canlandığı, baharın gelişi ile birlikte kutlanan Nevruz; insan ve doğanın bütünleşmesine, barış, dostluk ve kardeşlik gibi önemli duyguların gelişmesine, pekişmesine katkıda bulunmaktadır. Baharın güzelliğini ve canlılığını hissettiğimiz, bir bayram havasında karşıladığımız Nevruz'un, toplumsal birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, yaşama sevincimizin artmasına sevgi, dostluk ve barış getirmesine vesile olmasını diliyor, Türk dünyasının ve saygıdeğer halkımıza Nevruz'unu en içten duygularımla kutluyor, saygılar sunuyorum" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Tutulmaz, 'Yaşlılarımız yaşanmış tecrübeleriyle en önemli değerimizdir' - Son Dakika


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