Son Dakika Haberleri: Vali Ümit, "çakar lamba" denetimlerini havadan inceledi
Son Dakika Güncel Vali Ümit, 'çakar lamba' denetimlerini havadan inceledi

Vali Ümit, "çakar lamba" denetimlerini havadan inceledi

7 saat önce

Bolu Valisi Ahmet Ümit, D-100 kara yolu üzerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan "çakar lamba" denetimlerini havadan inceledi.

Vali Ümit,

Bolu Valisi Ahmet Ümit, D-100 kara yolu üzerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan "çakar lamba" denetimlerini havadan inceledi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığını ziyarete den Vali Ümit'in İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever'den, jandarmanın sorumluluk alanında yürütülen faaliyetler, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları ile ilgili bilgiler aldığı ifade edildi.

Ümit'in yapılan bilgilendirmenin ardından Ersever ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile Jandarma Genel Komutanlığı Hava Grup Komutanlığından temin edilen Skorsky tipi helikopter ile kara yolu üzerinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan "çakar lamba" denetimlerini havadan incelediği kaydedildi.

Denetimler sırasında usulsüz çakar lamba kullandığı tespit edilen bir araç sürücüsüne ceza yazıldığı, lambanın da söktürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada Vali Ümit'in, "Usulsüz ve yetkisiz çakar lambalar başta olmak üzere trafik denetimleri aralıksız devam edecektir." sözlerine de yer verildi.

Jandarma, Polis, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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