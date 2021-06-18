Üye Girişi
Vali Ümit, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı İnceledi - Son Dakika

Vali Ümit, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı İnceledi

18.06.2021 01:04
Vali Ümit, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı İnceledi, System.String[]

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 2017 yılında açılan ve zamanla tüm unsurları yıprandığı için yeniden standartlara uygun olarak yenilenen Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 2017 yılında açılan ve zamanla tüm unsurları yıprandığı için yeniden standartlara uygun olarak yenilenen Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in Çocuk Trafik Eğitim Parkı incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ve kurum yetkilileri hazır bulundu.

Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgiler alan Bolu Valisi Ahmet Ümit, daha sonra eğitim sınıfındaki çocukların trafik dersine katıldı.

Çocuklara trafikte neler yapılması gerektiğini anlatan Vali Ümit, daha sonra Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarımızın uygulamalı eğitimlerine katıldı.

Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın 6. 600 m² alanda hizmet verdiğini belirten Sayın Valimiz Ahmet Ümit, "Bu alan, 2017 yılında zamanın Belediyesi tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılması amacıyla Valilik emrine tahsis edilmiş, süreç içerisinde parkın tüm unsurları tamamen yıpranmıştı. İçişleri Bakanlığımızın "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Projesi" kapsamında 2020 yılında Valiliğimizce parkın tahsis süresi uzattırıldı. Yine Valiliğimizce Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın tüm unsurları standartlarına uygun olarak yenilendi ve 2020 yılında tamamen bitirilerek çocuklarımızın hizmetine sunuldu.

Ancak 2020 yılında pandemiye bağlı olarak okullarımızın eğitim-öğretim işlemlerinin istenildiği gibi gitmemesi sebebiyle 2021 yılı içerisinde kullanılmaya başlandı. 2021 yılı içerisinde bugüne kadar 2. 000 öğrencimize online trafik eğitimi verilmiş, çok sayıda öğrencimiz de pandemi ile mücadele kuralları kapsamında fiili trafik eğitimine tabi tutuldu" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit konuşmasında;

"Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda; 1 adet idari bina, 2 adet eğitim sınıfı, ilkyardım binası, depo binası, çocuk parkı, 1 adet üst geçit, 1 adet tünel, trafik ışıkları, trafik levhaları, 3 adet kamelya, 1 adet antik tiyatro alanı, çevre aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, 10 adet bisiklet, 14 adet pedallı çocuk arabası, 10 adet akülü araba ve eğitim sürecinde çocukların ihtiyacı olabilecek diğer aksesuarlar bulunmaktadır. Ayrıca, "2021 Yılı Afet Eğitim Yılı" olması sebebiyle 1 adet Simülasyon aracı da mevcuttur.

Çocuk Trafik Eğitim Parkımızın bütün unsurları yeni ve faal durumdadır. İlk etapta ilköğretim çağındaki çocuklarımız olmak üzere ehliyet alma yaşı gelmeden tüm çocuklarımızın bu parkta trafik eğitimi almaları hedeflenmektedir.

Bilindiği gibi trafik çağımızın en önemli ihtiyaç ve sorunlarından bir tanesidir. Ne yazık ki, her gün trafik kazası haberleri ile sarsılmaktayız. Bu kazaların en önemli sebeplerinin sürücü kaynaklı olduğunu da uzmanlar söylemektedir. Buradan da anlaşılıyor ki sürücülerin çok iyi yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu parklar küçük yaşta çocuklarımızı trafiğe adapte etmektedir.

Valiliğimizin koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile trafik eğitim çalışmalarımız hızla devam etmektedir. İl merkezi dışında bulunan okullarımızın öğrencileri de planlı ve programlı olarak Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na getirilerek faydalanmaları sağlanmaktadır.

Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda yeterli sayıda bayan ve erkek trafik memurumuz görevlendirilmiştir. Çocuklarımızın burada eğitici polislerimizin ve öğretmenlerinin nezaretinde mutlu ve memnun şekilde eğitimlerini aldıklarını görmek bizleri de çok mutlu etmektedir.

Tüm öğrencilerimizi Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndan faydalanmaya davet ediyorum.

Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yenilenmesinde ve tahsisinde emeği geçen, ayrıca trafik eğitiminde emeği geçen ve geçecek olan tüm kurumlarımızın amirlerine ve memurlarına, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve parkta çalışan personelimize teşekkür ederim.

Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın ilimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na gelen çocuklar ilk olarak eğitim salonuna alıyorlar ve burada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü personelince temel trafik eğitimi veriliyor. Daha sonra park içinde hazırlanan alana çıkarılan çocuklar, trafik kurallarına uyarak bisiklet, pedallı çocuk arabası ve akülü çocuk arabalarıyla uygulamalı eğitim görüyor. Projeyle çocuklara küçük yaştan itibaren trafik bilinci aşılanması hedefleniyor.

milli eğitim bakanlığı, Adnan Erdoğan, Jandarma, Bolu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Ümit, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı İnceledi - Son Dakika


Son Dakika

Kayıp kardeşini aramaya gelen Suriyeli çocuk, hikayesiyle herkesi yaraladı 00:39 Kayıp kardeşini aramaya gelen Suriyeli çocuk, hikayesiyle herkesi yaraladı Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç: Chloe, 600 bin lira borcuma karşılık eve haciz koydurdu 00:04 Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç: Chloe, 600 bin lira borcuma karşılık eve haciz koydurdu HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu! 6 kurşun sıktı, rahat tavırları pes dedirtti 23:03 HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu! 6 kurşun sıktı, rahat tavırları pes dedirtti
Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Yarmolenko'nun Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi 22:01 Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Yarmolenko'nun Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı 21:43 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil 21:17 MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil
HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim 20:09 HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor 18:12 Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı         
01:15
Kılıçdaroğlu, HDP binası saldırısıyla ilgili çok sert konuştu! Savcılara son kez çağrı yaptı Kılıçdaroğlu, HDP binası saldırısıyla ilgili çok sert konuştu! Savcılara son kez çağrı yaptı         
00:30
Bu işi erken bitireceğiz! Günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırılıyor Bu işi erken bitireceğiz! Günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırılıyor         
23:16
Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor         
22:04
Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı "virüs agresifleşti" diyerek sert önlemler alacaklarını söyledi         
21:56
Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı         
21:19
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 01:31:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Ümit, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement