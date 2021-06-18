Vali Ümit, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı İnceledi - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 2017 yılında açılan ve zamanla tüm unsurları yıprandığı için yeniden standartlara uygun olarak yenilenen Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in Çocuk Trafik Eğitim Parkı incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ve kurum yetkilileri hazır bulundu.

Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgiler alan Bolu Valisi Ahmet Ümit, daha sonra eğitim sınıfındaki çocukların trafik dersine katıldı.

Çocuklara trafikte neler yapılması gerektiğini anlatan Vali Ümit, daha sonra Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarımızın uygulamalı eğitimlerine katıldı.

Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın 6. 600 m² alanda hizmet verdiğini belirten Sayın Valimiz Ahmet Ümit, "Bu alan, 2017 yılında zamanın Belediyesi tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılması amacıyla Valilik emrine tahsis edilmiş, süreç içerisinde parkın tüm unsurları tamamen yıpranmıştı. İçişleri Bakanlığımızın "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Projesi" kapsamında 2020 yılında Valiliğimizce parkın tahsis süresi uzattırıldı. Yine Valiliğimizce Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın tüm unsurları standartlarına uygun olarak yenilendi ve 2020 yılında tamamen bitirilerek çocuklarımızın hizmetine sunuldu.

Ancak 2020 yılında pandemiye bağlı olarak okullarımızın eğitim-öğretim işlemlerinin istenildiği gibi gitmemesi sebebiyle 2021 yılı içerisinde kullanılmaya başlandı. 2021 yılı içerisinde bugüne kadar 2. 000 öğrencimize online trafik eğitimi verilmiş, çok sayıda öğrencimiz de pandemi ile mücadele kuralları kapsamında fiili trafik eğitimine tabi tutuldu" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit konuşmasında;

"Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda; 1 adet idari bina, 2 adet eğitim sınıfı, ilkyardım binası, depo binası, çocuk parkı, 1 adet üst geçit, 1 adet tünel, trafik ışıkları, trafik levhaları, 3 adet kamelya, 1 adet antik tiyatro alanı, çevre aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, 10 adet bisiklet, 14 adet pedallı çocuk arabası, 10 adet akülü araba ve eğitim sürecinde çocukların ihtiyacı olabilecek diğer aksesuarlar bulunmaktadır. Ayrıca, "2021 Yılı Afet Eğitim Yılı" olması sebebiyle 1 adet Simülasyon aracı da mevcuttur.

Çocuk Trafik Eğitim Parkımızın bütün unsurları yeni ve faal durumdadır. İlk etapta ilköğretim çağındaki çocuklarımız olmak üzere ehliyet alma yaşı gelmeden tüm çocuklarımızın bu parkta trafik eğitimi almaları hedeflenmektedir.

Bilindiği gibi trafik çağımızın en önemli ihtiyaç ve sorunlarından bir tanesidir. Ne yazık ki, her gün trafik kazası haberleri ile sarsılmaktayız. Bu kazaların en önemli sebeplerinin sürücü kaynaklı olduğunu da uzmanlar söylemektedir. Buradan da anlaşılıyor ki sürücülerin çok iyi yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu parklar küçük yaşta çocuklarımızı trafiğe adapte etmektedir.

Valiliğimizin koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile trafik eğitim çalışmalarımız hızla devam etmektedir. İl merkezi dışında bulunan okullarımızın öğrencileri de planlı ve programlı olarak Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na getirilerek faydalanmaları sağlanmaktadır.

Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda yeterli sayıda bayan ve erkek trafik memurumuz görevlendirilmiştir. Çocuklarımızın burada eğitici polislerimizin ve öğretmenlerinin nezaretinde mutlu ve memnun şekilde eğitimlerini aldıklarını görmek bizleri de çok mutlu etmektedir.

Tüm öğrencilerimizi Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndan faydalanmaya davet ediyorum.

Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yenilenmesinde ve tahsisinde emeği geçen, ayrıca trafik eğitiminde emeği geçen ve geçecek olan tüm kurumlarımızın amirlerine ve memurlarına, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve parkta çalışan personelimize teşekkür ederim.

Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın ilimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

Bolu Valiliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na gelen çocuklar ilk olarak eğitim salonuna alıyorlar ve burada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü personelince temel trafik eğitimi veriliyor. Daha sonra park içinde hazırlanan alana çıkarılan çocuklar, trafik kurallarına uyarak bisiklet, pedallı çocuk arabası ve akülü çocuk arabalarıyla uygulamalı eğitim görüyor. Projeyle çocuklara küçük yaştan itibaren trafik bilinci aşılanması hedefleniyor.