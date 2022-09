Vali Ümit, Devam Eden Projeleri Yerinde İnceledi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yapımı devam eden Olimpik Yüzme Havuzu ile Köroğlu Millet Bahçesi inşaatlarını ziyaret etti.

OLİMPİK YÜZME HAVUZU İNŞAATINI GEZDİ

İlk olarak Karaçayır Mahallesi'nde yapımı devam eden Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunan Sayın Valimiz Ahmet Ümit, fiziki gerçekleşmesi % 95 oranında olan inşaat alanındaki olimpik ve atlama havuzları ile bina içindeki diğer birimleri gezerek Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

"OLİMPİK YÜZME HAVUZU'NUN 2021 SONUNA KADAR TAMALANMASI PLANLANIYOR"

İnşaat incelemelerinde gördüğü eksikliklerin giderilmesi konusunda Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ve yüklenici firma yetkililerine talimatlar veren Vali Ümit, "Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı 2020 yılına kadar biraz sıkıntılarla gelmişse de Gençlik ve Spor Bakanlığımızca önceki ihale mevzuata uygun olarak tasfiye edilerek 08. 07. 2020 tarihinde yapılan ikmal ihalesi neticesinde 2020 yılının Ağustos ayından itibaren yeniden çalışmalar başladı. Toplam 11. 500 m² alana yapılan ve oturum alanı 6. 500 m² olan yüzme havuzumuzun % 95'i tamamlanmış durumda ve çalışmalar devam ediyor. Sene sonuna kadar bitmesini beklediğimiz Olimpik yüzme havuzumuz bittiğinde özellikle Bolulu gençlerimiz başta olmak üzere bölgemizin gençlerine hizmet verecek. Bunun yanında yüzmeyi seven her yaştaki vatandaşımıza da hitap eden çok önemli bir hizmet olacaktır. Gerek atlama havuzu gerek yüzme havuzu gerekse de çevresindeki peyzaj değerlendirmesi ile çok güzel ve önemli bir hizmet hızla devam ediyor. Şimdiden Bolulu hemşerilerimize ve bu sporu seven tüm gençlerimize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BOLU MİLLET BAHÇESİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Sayın Valimiz Ahmet Ümit, daha sonra Alpağutbey Mahallesi'nde yapımı devam eden Bolu Millet Bahçesi inşaatını da ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde gördü. Toplam 103 dönüm üzerinde 86 bin m² alanda yapılan çalışmaları inceleyen Vali Ümit, millet bahçesinde bulunacak her şeyin yerini tek tek görerek nasıl olacağı konusunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Oğuzhan Kurt ve yüklenici firma yetkilisinden bilgiler aldı.

"BOLU MİLLET BAHÇESİ OCAK 2022'DE BOLULULARIN HİZMETİNDE OLACAK"

Bolu Köroğlu Millet Bahçesi'nin de çok güzel bir yerde ve muhteşem bir proje ile devam ettiğini vurgulayan Vali Ümit, "Toplam 86. 000 m² alan üzerine kurulacak olan Bolu Millet Bahçemiz, mübalağasız birçok millet bahçesine göre çok daha mükemmel ve görkemli olacak. Millet Bahçemizin yaklaşık 1 sene önce ihalesi yapıldı. Bu süre içinde çok hızlı çalışmalar sürdürüldü ve inşallah 2022'nin birinci ayına kadar bitmiş olacak. Fevkalade de güzel gidiyor. Burasına sadece bir millet bahçesi demekle anlatılacak bir şey değil. Üzerinde Köroğlu Anıt Müzesi olacak. Müzenin altında fuaye alanları olacak. Millet kıraathanemiz, 2 tane büfemiz, 2 adet basketbol sahamız, sporcu giyinme soyunma alanları ve binalarımız, aletli egzersiz ve çocuk oyun alanları, 1700'er metre bisiklet ve yürüyüş yolu, biyolojik gölet, yeşil alanlar, Yöresel Ürün Pazar Yeri, piknik alanları olacak. Kısacası son derece mükemmel güzel bir millet bahçesi olacak" dedi.

Bolu'daki 2 önemli yatırımı yerinde görme ve inceleme şansı bulduklarını ifade eden Vali Ümit, "İnşaat halindeyken bile çok muhteşem olacakları görülmekte olan Millet Bahçesi ve Olimpik Yüzme Havuzu tamamlanıp hizmete girdiklerinde Bolu'nun marka değeri daha da artacaktır. Olimpik Yüzme Havuzumuzun ve Bolu Millet Bahçemizin ilimize kazandırılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Bakanlık çalışanlarımıza, emeği geçen herkese Şahsım ve Bolulu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.