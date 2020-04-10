Vali Ümit'e polislerden ziyaret - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının 175'inci yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan teşkilat çalışanları ile Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

Ziyarette, Emniyet Müdürü Erdoğan, emniyet teşkilatının her şartta devleti ve milleti için çalışmaya devam ettiğini belirterek, kendilerine her zaman destek olan Vali Ümit'e teşekkür etti.

Vali Ümit de birçok ülkenin kuruluşundan bile daha eski olan Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, polis teşkilatının tarihinden aldığı güçle bugün de devletin hizmetinde, milletin huzuru için fedakarlıkla mücadelesine devam ettiğini dile getirdi.

Polisin başarısının temelinde disiplin ve vatan aşkı olduğunu vurgulayan Ümit, koronavirüsle mücadelede de polis teşkilatının etkin bir rolü olduğunu söyledi.

Vali Ümit, "Bu bir sağlık meselesi ama emniyet teşkilatımız bu mücadelede etkin şekilde yer alıyor. Bu mücadelenin içinde bütün kurumlar var, sağlık çalışanları tam ortasında ve onların daha güzel hizmet yapabilmesi için, vatandaşların bulaşma olaylarına karşı alınan tedbirleri çok iyi uygulaması gerekiyor ve bu uygulamanın temelinde de emniyet teşkilatımızın gayretleri var." dedi.