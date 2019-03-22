Vali Ümit'e Ziyaretler

21 Mart
Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü
ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü
etkinlikleri kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı kurum müdürleri ve müdür yardımcıları Bolu
Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret etti.
Ümit'in makamında gerçekleşen ziyarete Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin
, DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru, Meteoroloji Müdür Vekili Okan Can
, Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile ilgili kurumların müdür yardımcıları ve kurum çalışanları katıldı.
Kurum müdürleri, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak etkinlikleri aktardı.
Konuşmasında orman, su ve havanın hayat kaynağı olduğunu söyleyen Ümit, "İlimizin toprağının ve orman varlığının, hava kalitesinin, su kalitesinin korunması anlamında vatandaşlarımıza daha güzel bir çevre, temiz su kaynakları sağlama, temiz hava sağlama yönünde kurumlarımızın çalışmaları büyük önem arz ediyor." ifadesini kullandı.