Vali Ümit, Gençlik Kampını ziyaret etti

Bolu Aladağ
İzcilik ve Doğa Kampını ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, kamptaki gençlerle bir araya geldi.
Kamp alanını ziyaret eden Vali Ümit, kamp bölgesinde incelemelerde bulunarak, öğrencilerin kampı hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ümit, kamptan ayrılan öğrenciler tarafından düzenlenen veda eğlencesine de katıldı.
Doğal güzellikleri sayesinde Bolu'nun her yıl yüz binlerce insanı ağırladığını dile getiren Vali Ümit, kamp öğrencilerine burada oldukları için çok şanslı olduklarını söyledi.
Öğrencilere doğanın her renginin burada olduğunu ve bu güzel anların tadını çıkarmaları tavsiyesinde bulunan Ümit, "Memleketlerinize döndüğünüzde ailelerinize, arkadaşlarınıza da bu güzellikleri anlatın." diye konuştu.
Öğrencilere önerilerde de bulunan Vali Ümit, geleceğin emanetçisi olan gençlere ülke olarak güvendiklerini kaydetti.