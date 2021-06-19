Vali Ümit'ten Sera Ziyareti - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Merkeze bağlı okçular Köyü'nde 15 dekarlık alanda çilek başta olmak üzere çeşitli sebze üretimi yapan Özşahin Tarım işletmesini ziyaret etti. Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in sera ziyaretine Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt ve davetliler katıldı. Alanda kurulu seralar ve yapılan üretim hakkında sera sahibi Serdar Özşahin'den bilgiler alan Vali Ümit, işletme sahibini çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. İlimizin yüzölçümünün 832. 000 hektar olduğunu ve bunun %14'ünün ekilebilir durumda bulunduğunu belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit "İlimizde ekilebilir alanın % 81'ini işliyoruz. 35 bin hektar meralarımız var. Bütün arazileri kendi amacı doğrultusunda kullanmalıyız. Mevcut tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi, verimli ve eksiksiz olarak kullanılmasını sağlamalıyız. Meralarıda amacı doğrultusunda değerlendimeliyiz. Toprak gerçek zenginliktir. Tarım ve hayvancılığı iyi bilmemiz, iyi yapmamız ve iyi desteklememiz gerekiyor. 'Tabiatın Kalbi' Bolu'muzun, yeşilin kaynağı Bolu'muzun yemyeşil kalması için toprağımıza, suyumuza, meramıza, ormanımıza kısacası doğal olan her şeye sahip çıkalım. Bunu iyi değerlendirelim. 'Toprak geleceğimizin sigortasıdır' Ekilmeyen, amacı doğrultusunda kullanılmayan toprak boşuna harcanan para gibidir. Sadece zarardır. Bu konuda her bir bireye çok önemli görevler düşmektedir. Toplamda 850 bin ton civarında hububat, meyve, sebze ve yem bitkisi üretimimiz var" dedi. Vali Ümit, "Hususiyle erken ilkbahar ve geç sonbahar sera çalışmalarını geliştirebiliriz. Buradaki sera çalışmasının da son derece başarılı olduğunu görüyoruz. Pırıl pırıl, örnek ve doğal, hem çilek hem de diğer ürünlerin hepsi harika. Örnek alınmalı. Üreticilerimizi kutluyorum" ifadelerine yer verdi. Vali Ümit, "Marifet iltifata tabidir. Sofralarımızda kendi yerel üreticilerimizin ürünlerini tercih edelim. Bu şekilde üreticilerimizi destekleyelim" dedi. Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in sera ziyareti, beraberindekilerle birlikte seraları gezmesinin ardından sona erdi.