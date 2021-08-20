Vali Ünlü, Hacı Miktad Caminde Mevlid Programına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Vali Ünlü, Hacı Miktad Caminde Mevlid Programına Katıldı

Vali Ünlü, Hacı Miktad Caminde Mevlid Programına Katıldı

20.08.2021 19:37

Giresun Valisi Enver Ünlü, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun'da yaşanan sel afetinde ve bu yıl yaşanan yangın ve sel afetlerinde vefat edenler için okutulan mevlit programına katıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun'da yaşanan sel afetinde ve bu yıl yaşanan yangın ve sel afetlerinde vefat edenler için okutulan mevlit programına katıldı. Vali Ünlü, 20 Ağustos Cuma günü Giresun Merkez Hacı Miktad Camisinde düzenlenen programa katılarak, program sonrası yaptığı paylaşımda "22 Ağustos 2020'de ilimizde yaşanan sel felaketinde ve geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde şehadete eren kahramanlarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif okuttuk. Rabbim kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

22 Ağustos 2020'de ilimizde yaşanan sel felaketinde ve geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde şehadete eren kahramanlarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif okuttuk.

Rabbim kabul eylesin. ????

??Hacı Miktad Camii pic. twitter. com/nA8uigVMOa

— Enver Ünlü (@valiunlu) August 20, 2021

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Giresun, Yangın, Cuma, Sel, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali Ünlü, Hacı Miktad Caminde Mevlid Programına Katıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:49 Manchester United, Wout Weghorst'un Burnley'e döneceğini açıkladı
20:45 Ne hayallarle transfer edilmişti! Manchester United Weghorst hakkındaki kararını verdi
19:40 İran'da Futbol Maçlarında Kadınlara Yönelik Stadyum Giriş Yasağı Kaldırıldı
19:36 İran'da futbolsever kadınlar için devrim gibi karar
19:31 Moldova'da Havalimanında Silahlı Saldırı: 2 Ölü
19:28 Moldova'da ülkeye alınmamasına sinirlenen şahıs, havalimanında ateş açtı: 2 ölü
18:58 İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale sürüyor
18:57 Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, eşinden özür diledi
18:55 İzmir'de ormanlık alanda yangın
18:53 Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, 8 aylık hamile eşinden özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2023 21:00:40. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Ünlü, Hacı Miktad Caminde Mevlid Programına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement