Vali Ünlü, Kitap Fuarında! - Son Dakika

Vali Enver Ünlü, 2. Giresun Kitap Fuarını ziyaret ederek yazarlar ve kitapseverlerle bir araya geldi.

Giresun Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarına, 62 yazar ve 74 ulusal yayınevi katıldı.

Vali Ünlü, 13 Aralık Pazartesi günü fuarı ziyaret ederek stantları gezdi. Gençlerle kitaplar üzerine sohbet ederek önerilerde bulundu.

Vatandaşlarımızın kitaplara olan ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Vali Ünlü, kitap okumanın düşünceyi besleyen, geliştiren ve çabuklaştıran ana kaynaklardan biri olduğunu ve hayata bakış açısını da değiştirdiğini belirtti.

Ziyaretle ilgili duygularını paylaşan Vali Ünlü "Giresun Belediyemiz tarafından düzenlenen 2. Giresun Kitap Fuarı'nda, kitapların dünyasında rengarenk bir yolculuğa çıktık. Bu güzel etkinliği ilimize kazandıran Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Gümrük binasında 11 Aralık Cumartesi günü açılışı yapılan kitap fuarı 9 gün sürecek ve 19 Aralık'a kadar açık kalacak. Her gün 10. 00-20. 00 saatleri arasında açık kalacak fuarda 21 ulusal ve 41 Giresunlu olmak üzere toplam 62 yazarın yanı sıra 74 ulusal yayınevi de Giresunlu kitapseverlerle buluşacak. Etkinlik takvimi süresince fuarda söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.