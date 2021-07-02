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Vali Ünlü, Piraziz İlçe Hükümet Konağı'nın Temelini Attı - Son Dakika

Vali Ünlü, Piraziz İlçe Hükümet Konağı'nın Temelini Attı

02.07.2021 14:09
Vali Ünlü, Piraziz İlçe Hükümet Konağı'nın Temelini Attı, System.String[]

Valimiz Sayın Enver Ünlü, 2 Temmuz Cuma günü Piraziz ilçesinde yeni Hükümet Konağı'nın temel atma törenine katıldı.

Valimiz Sayın Enver Ünlü, 2 Temmuz Cuma günü Piraziz ilçesinde yeni Hükümet Konağı'nın temel atma törenine katıldı.

Vali Ünlü, program sonrası yaptığı paylaşımda "Piraziz'de inşa edilecek olan yeni Hükümet Konağının temeline ilk betonu dualar eşliğinde döktük. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın" ifadelerini kullandı.

Giresun İl Özel İdaresi tarafından 2 Nisan tarihinde ihalesi yapılan "Piraziz Hükümet Konağı Yapım İşi" için ihaleyi alan Atılım İnş. Taah. Tic. Firması ile 17 Mayıs tarihinde sözleşme imzalanarak, 21 Mayıs tarihinde yer teslimi yapıldı. Yer tesliminden itibaren 400 (dörtyüz) takvim gününde bitirilmesi düşünülen inşaatın 24 Haziran 2022 tarihinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

Piraziz ilçesi Yeni Mahalle 244 ada 12 parselde 3 bin metrekare alanda, Bin 133 metrekare bina oturma alanı ve 3 bin 829 metrekare toplam inşaat alanına sahip yeni hükümet konağı KDV dahil 11 Milyon 625 Bin 360 TL bedelle ihale edildi.

Yeni Hükümet Konağı içerisinde; İlçe Kaymakamlığı, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe SYDV Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve İlçe Mal Müdürlüğü'nün yer alacak.

Törene; Vali Enver Ünlü, Giresun Milletvekili Av. Sabri Öztürk, Piraziz Kaymakamı Furkan Başar, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Ak Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ve davetliler katıldı.

Piraziz'de inşa edilecek olan yeni Hükümet Konağının temeline ilk betonu dualar eşliğinde döktük.

Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın. pic. twitter. com/cqw4LUL1l1

— Enver Ünlü (@valiunlu) July 2, 2021

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Ünlü, Piraziz İlçe Hükümet Konağı'nın Temelini Attı - Son Dakika


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