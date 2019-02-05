Son Dakika Haberleri: Vali Ünlü, Şehit Babasının Taziyesine Katıldı

Vali Ünlü, Şehit Babasının Taziyesine Katıldı

1 saat önce

Iğdır Valisi Enver Ünlü, 1996 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde girdiği çatışmada şehit düşen Er Hümbet Sayan'ın geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Merhum Sabri Ali Sayan için Karakoyunlu'da taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Ünlü, Şehit Babasının Taziyesine Katıldı, System.String[]
Iğdır Valisi Enver Ünlü, 1996 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde girdiği çatışmada şehit düşen Er Hümbet Sayan'ın geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Merhum Sabri Ali Sayan için Karakoyunlu'da taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit ailesini yalnız bırakmayan Vali Ünlü, "Allah, İnşallah cennetinde merhumu şehidimizle kavuşturur. Onlar Peygamber Efendimize komşu oldular. Allah-u Teala tüm şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş gazilerimize, vatan mücadelesi yapmış tüm kahramanlarımıza rahmet eylesin. Onları bizlere şefaatçi kılsın, onlara layık insanlar olabilmeyi ve sevgili Peygamberimize layık bir ümmet olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Al sancağımızın gölgesi ve minarelerimizden beş vakit okunan ezanlar üzerimizden hiç eksilmesin. İnşallah bu ülkeyi, aziz şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığı bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere çok güzel bir şekilde teslim edeceğiz. Allah-u Teala hem kendi milletine hem de komşu ülkelerde zulüm görenlere ve dünya üzerinde bizlerden medet uman tüm insanlığa çare olmayı, onlara da el uzatmayı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada nasip etsin" dedi.

Vali Ünlü, ziyarette çocuklara hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:43 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Karakoyunlu, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'dan Gıda Fiyatlarına Müdahale Sinyali: Tanzim Satış Yapabiliriz Son Dakika! Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak

Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi Türkiye'deki Toplam Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 13:06:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ünlü, Şehit Babasının Taziyesine Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]