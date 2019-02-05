Vali Ünlü, Şehit Babasının Taziyesine Katıldı
1 saat önce
Iğdır Valisi Enver Ünlü, 1996 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde girdiği çatışmada şehit düşen Er Hümbet Sayan'ın geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Merhum Sabri Ali Sayan için Karakoyunlu'da taziye ziyaretinde bulundu.
Iğdır
Valisi Enver Ünlü, 1996 yılında Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde girdiği çatışmada şehit düşen Er Hümbet Sayan'ın geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Merhum Sabri Ali Sayan için Karakoyunlu
'da taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit ailesini yalnız bırakmayan Vali Ünlü, "Allah, İnşallah cennetinde merhumu şehidimizle kavuşturur. Onlar Peygamber Efendimize komşu oldular. Allah-u Teala tüm şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş gazilerimize, vatan mücadelesi yapmış tüm kahramanlarımıza rahmet eylesin. Onları bizlere şefaatçi kılsın, onlara layık insanlar olabilmeyi ve sevgili Peygamberimize layık bir ümmet olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Al sancağımızın gölgesi ve minarelerimizden beş vakit okunan ezanlar üzerimizden hiç eksilmesin. İnşallah bu ülkeyi, aziz şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığı bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere çok güzel bir şekilde teslim edeceğiz. Allah-u Teala hem kendi milletine hem de komşu ülkelerde zulüm görenlere ve dünya üzerinde bizlerden medet uman tüm insanlığa çare olmayı, onlara da el uzatmayı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada nasip etsin" dedi.
Vali Ünlü, ziyarette çocuklara hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi. - IĞDIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:43 Kaynak: İHA
Son Dakika! Erdoğan'dan Gıda Fiyatlarına Müdahale Sinyali: Tanzim Satış Yapabiliriz
Son Dakika! Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak
Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi
Türkiye'deki Toplam Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı