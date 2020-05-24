Vali Ünlü, şehit oğlunun mezarından babasını aradı - Son Dakika

RAMAZAN Bayramı nedeniyle Iğdır Valisi Enver Ünlü, şehit mezarlarını ziyaret etti. Şehit Jandarma Komando Er Cihat Sayım'ın mezarı başında babası Hüseyin Sayım'ı arayan Ünlü, "Biz neredeyiz biliyor musun? Cihat'ın kabrinin başındayız, dua ettik. Onun yerini tutamayız ama biz de senin evladınız. Bizi de birer Cihat kabul edersen seviniriz" diyerek bayramını kutladı.

Vali Enver Ünlü, beraberindekiler Ramazan Bayramı nedeniyle şehit mezarlıklarını giderek, dua etti. 1 Haziran 1997 yılında Irak 'da şehit düşen Şehit Jandarma Komando Er Cihat Sayım'ın mezarı başında babası Hüseyin Sayım'ı aradı. Şehit babasının bayramını kutlayan Ünlü, "Ellerinden öpüyoruz, bu bayram salgın nedeniyle gelemiyoruz hakkını helal et. Böyle telefonla bayramlaşıyoruz. Biz neredeyiz biliyor musun? Müftü hocam, arkadaşlar Cihat'ın kabrinin başındayız, dua ettik. Toprağı ıslak sen de gelmişsin heralde. Allah rahmet eylesin. Onlardan razı olsun. Herkesin selamı var sana, Cihat'ın da selamı var. Ona dua ettik. Yerini tutamayız ama biz de senin evladınız. Bizi de birer Cihat kabul edersen seviniriz. İnşallah salgından kurtulur yüz yüze bayramlaşırız" dedi.

Şehit babası Hüseyin Sayım da Vali Enver Ünlü'ye teşekkür ederek bayramını kutladı.