Vali Ünlü, Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanan Köyde İncelemede Bulundu
1 saat önce
IĞDIR Valisi Enver Ünlü, muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralandığı ve bu nedenle 3 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde incelemelerde bulundu.
IĞDIR Valisi Enver Ünlü, muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralandığı ve bu nedenle 3 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Karakoyunlu
ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde incelemelerde bulundu. Vali Ünlü, köylülerin huzur ve güveninden taviz vermeyeceklerini bildirdi.
Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde husumetli olan Kızılay
ve Bahsi aileleri arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda yaralanan 4 kişi Iğdır Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Olay sonrası köyde 3 günlük sokağa çıkma kararı alındı. Güvenlik güçleri, yaralıların olduğu hastane ve köyde geniş tedbir aldı.
Bu arada Vali Enver Ünlü, Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel, İl Jandarma
Alay Albay Komutanı Hakan Başakçı ile birlikte sokağa çıkma yasağının sürdüğü köyde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili bilgi alan Vali Ünlü, vatandaşın huzur ve güvenliğinden asla taviz vermeyeceklerini söyledi.
- Iğdır
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:51 Kaynak: DHA
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