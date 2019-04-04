Son Dakika Haberleri: Vali Ünlü, Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanan Köyde İncelemede Bulundu

Vali Ünlü, Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanan Köyde İncelemede Bulundu

1 saat önce

IĞDIR Valisi Enver Ünlü, muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralandığı ve bu nedenle 3 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Ünlü, Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanan Köyde İncelemede Bulundu, System.String[]
IĞDIR Valisi Enver Ünlü, muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralandığı ve bu nedenle 3 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde incelemelerde bulundu. Vali Ünlü, köylülerin huzur ve güveninden taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde husumetli olan  Kızılay ve Bahsi aileleri arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda yaralanan 4 kişi Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası köyde 3 günlük sokağa çıkma kararı alındı. Güvenlik güçleri, yaralıların olduğu hastane ve köyde geniş tedbir aldı. 

Bu arada Vali Enver Ünlü, Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel, İl Jandarma Alay Albay Komutanı Hakan Başakçı ile birlikte sokağa çıkma yasağının sürdüğü köyde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili bilgi alan Vali Ünlü, vatandaşın huzur ve güvenliğinden asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

- Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:51 Kaynak: DHA

Karakoyunlu, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimi Kaybeden Aday, İlanla Vatandaşlara Teşekkür Etti Son Dakika! Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti İstanbul'daki 15 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 21:10:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ünlü, Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanan Köyde İncelemede Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]