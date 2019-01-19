Vali Ünlü, Taşkınsu Ailesini Ziyaret Etti
58 dakika önce
Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Taşkınsu ailesini ziyaret etti.
Iğdır
Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Taşkınsu ailesini ziyaret etti.
Ünlü, evde bakım hizmetlerinden faydalanan aile bireyi Neyhan Aghayev ile yakından ilgilenerek, ağır engellilere yönelik sunulan ve engellilerin aile bağlarını koparmadan kendi aile ortamlarında bakımını sağlayan evde bakım hizmetleri kapsamında bireylerin huzur içerisinde yaşadığını ifade etti. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:50 Kaynak: İHA
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