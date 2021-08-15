Vali Ünlü "Yardımlar, AFAD Koordinasyonunda Yapılacak"

Giresun Valisi Enver Ünlü, yangın ve sel nedeniyle ayni ve nakdi yardımda bulunmak isteyenlere yönelik bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Vali Ünlü, yakın zamanda ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle başlatılan insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığının görevlendirildiğini duyurdu.

Nakdi yardımların daha önce duyurulan hesaplar üzerinden yapılacağını, nakdi destekte bulunmak isteyen kurum/kuruluş veya vatandaşların, orman yangını veya sel felaketlerine ilişkin, AFAD Başkanlığınca açılan 7 ayrı yardım kampanyasından dilediklerine yardımda bulunabileceklerini belirten Vali Ünlü, Vatandaşların, "YANGIN" ya da "SEL" yazarak 1866'ya SMS (bir SMS 10 TL'dir) atmak suretiyle de yardım yapabileceklerini ifade etti.

Vali Ünlü, yardım kampanyaları ile ilgili yaptığı açıklamada "Kıymetli Giresunlular, Milletimizin en temel vasıflarından birisi zor zamanlarda yardım elini uzatmaktır. Ancak belirli bir koordinasyon içerisinde olmadan birbirinden bağımsız ve habersiz şekilde yapılacak yardım faaliyetlerinin afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalabileceği öngörülmektedir. Bu sebeple ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle olumsuz şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla başlatılan insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere AFAD görevlendirilmiştir" diyerek, Giresun ilinden afet bölgelerine gönderilmek istenilen ayni yardımların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye gönderileceğini belirtti.

GİRESUN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ TESLİMAT VE İRTİBAT BİLGİLERİ

Adres: Teyyaredüzü Mahallesi, Şehit Er Yılmaz Mındız Sokak, No: 7 Merkez/Giresun

İrtibat numaraları: 0454 215 76 18 ve 0454 215 76 19

Kıymetli Giresunlular;

Afet bölgesindeki afetzede vatandaşlarımıza yapılacak yardımların koordine edilmesi için AFAD görevlendirilmiştir.

Ayni ve nakdi yardımlar için gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır.

??1 SMS: (10 TL)??

??YANGIN yaz 1866'ya,

??SEL yaz 1866'ya gönder. pic. twitter. com/8K1qMJe2SZ

— Enver Ünlü (@valiunlu) August 14, 2021