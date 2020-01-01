Vali Ünlü, yeni yıla Ermenistan sınırında görev yapan askerlerle girdi - Son Dakika
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Vali Ünlü, yeni yıla Ermenistan sınırında görev yapan askerlerle girdi

6 saat önce

Iğdır Valisi Enver Ünlü, 2020 yılına Türkiye-Ermenistan sınırındaki "Hudut Kartalları" ile birlikte girdi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, 2020 yılına Türkiye- Ermenistan sınırındaki "Hudut Kartalları" ile birlikte girdi.

Vali Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan ile birlikte Ermenistan sınırında görev yapan askerleri ziyaret etti.

İki ülke arasında bulunan Alican Hudut Karakoluna gelen Ünlü, askerlerle bir süre sohbet edip yeni yıllarını kutladı.

Ünlü, burada yaptığı açıklamada, ülkenin güvenliğinin huduttan başladığını aktardı.

Vatanı korumanın ve kollamanın herkesin görevi olduğunu anımsatan Ünlü, şöyle konuştu:

"Hudut namustur düsturuyla hareket ederek, vatanın müdafaası huduttan başlar. Biz de hudut kartallarımıza bu anlamda sonsuz güveniyoruz. Güzel bir vatanda, cennet bir vatanda yaşıyoruz. İnşallah birinci vazifemiz olan Türkiye Cumhuriyetini ilelebet müdafaa ve muhafaza uğrunda hepimiz birer vatan evladı olarak gerekirse canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Bu güzel vatan atalarımızdan bize miras, onu da biz çocuklarımıza inşallah bırakacağız."

Ünlü, daha sonra, komutanlığın şeref defterini imzaladı.

Vali Ünlü, yeni yıla Ermenistan sınırında görev yapan askerlerle girdi

Hudut Kartalları, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:51 Kaynak: AA
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