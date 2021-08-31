Vali Ustaoğlu 2021-2022 Av Sezonu Açılış Töreninde Vira Bismillah Dedi

2021 - 2022 Su Ürünleri Av Sezonu açılışı töreni Çarşıbaşı Yoroz Balıkçı Barınağı'nda yapıldı.

Açılış Törenine; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cahit Gülbay, çeşitli kurumların İl Müdürleri, STK Temsilcileri ve Gemi Sahipleri ve tayfalar katıldı.

Buradaki konuşmasında Vali Ustaoğlu, "Şehirler kendi kültürü ile doğar, büyür ve gelişir. Bu kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarabildiği derecede de gelişimini sağlar. Şehrimizin kadim kültüründe çok önemli bir yer tutan balıkçılık, ülkemiz tarım sektörünün dört alt sektöründen birisi olup, insan beslenmesine katkısı, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, istihdam imkanı oluşturması ve yüksek ihracat potansiyeline sahip olması bakımından çok değerli bir konumdadır.

Günümüz dünyasında sosyo-kültürel ve ekonomik açılardan çok hızlı bir değişim görülmektedir. Bu değişim iş alanı ve beslenme gibi alanlarda da etkisini fazlası ile göstermektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçılık sektörü yüz binlerce insana ekmek kapısı olduğu gibi gelişen ülkemizin, büyüyen nüfusunu beslemekte de ayrıca önemli bir kaynaktır. Bu bakımdan mevcut kaynaklarımızın rasyonel bir şekilde kullanılması başta yetiştiricilik olmak üzere elde edilecek üretim, artan nüfusumuzun protein ihtiyacının karşılanması, yeni istihdam alanlarının açılması ve ihracatımızın desteklenmesi açısından ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

Ülkemizde avlanma yolu ile elde edilen su ürünleri miktarı yıllara göre değişmekte olduğunu söyleyen Vali Ustaoğlu; " Son yıllarda ortalama 400-500 bin ton arasındadır. Avlanan su ürünlerinin büyük bir kısmını yoğun olarak Karadeniz'de avcılığı yapılan başta Hamsi olmak üzere İstavrit ve Palamut oluşturmaktadır.

Ülkemizde su ürünleri sektörünün önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmakta olup, sektörün sağlıklı gelişimi ve desteklenmesi adına da devletimiz birçok önemli adımlar atmaktadır. Yetiştiricilik alanlarında son yıllarda sağlanan destekler avcılık üretimi ile bu alanı yarışır hale getirmiştir. Balıkçı gemilerine sağlanan ötv'siz akaryakıt desteği sayesinde balıkçılığın en büyük giderlerden birinin yükü azaltılarak, bu alan için büyük bir destek sağlanmıştır.

Balıkçılık alanında ülkede ve dünyada önemli bir potansiyel olan şehrimizde halen 1095 balıkçı gemisi sahibi 4700 tayfa ile birlikte deniz balıkçılığı yapmaktadır. Balık avcılığına alternatif olarak denizimizde 10 kafes işletmemiz (14. 640 ton/yıl) üretimin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Karada ise 50 adet (1435, 5 ton/yıl) Alabalık Üretim Tesisi ile şehrimiz ülke balıkçılığına destek sağlamaktadır. İlimizde su ürünlerinin örgütlenmesi açısından 24 adet su ürünleri balıkçı kooperatifi ve 1 adet Su ürünleri Kooperatifleri merkez birliği bulunmaktadır.

Şunu da unutmamalıyız ki ideal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık, geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyunuz. Doğal kaynaklar sınırsız olmadığından, kullanılırken mutlaka korunma ve kullanma dengesi gözetilmelidir. Kontrolsüz ve ekosistemin dikkate alınmadan kullanılması; ilerde telafisi mümkün olmayan yıkımlara, habitat ve türlerin yok olmasına neden olabilmektedir. Bazen bu kayıpların telafisi için büyük emek ve kaynak harcamak gerekebilir. Denizlerin ve iç su kaynaklarının, sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda muhafaza edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması balıkçılık yönetimi ile doğrudan bağlantılıdır.

İlimizde yönetim olarak ve sizlerle birlikte amacımız; günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olmalıdır. Bu düşünceler ile 2021-2022 Avcılık Sezonu'nun ülkemize ve şehrimize bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.