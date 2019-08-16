Son Dakika Haberleri: Vali Ustaoğlu, Araklı'da incelemelerde bulundu
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Vali Ustaoğlu, Araklı'da incelemelerde bulundu

10 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'da incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu, Araklı'da incelemelerde bulundu, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'da incelemelerde bulundu.
Ustaoğlu, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile ilçeye bağlı Erenler Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.
Yaklaşık iki ay önce heyelan meydana gelen Çamlıktepe Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Ustaoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Ustaoğlu, devletin kapısının her zaman vatandaşlara açık olduğunu vurguladı.
Murat Zorluoğlu, Jandarma, Trabzon, Araklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:29 Kaynak: AA
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