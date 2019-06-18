Vali Ustaoğlu: "(Araklı'daki sel) "2 vatandaşımızın cesedine ulaştık, haber alamadığımız 8 tane...
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- Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamal TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'da yaşanan sel ile ilgili Araklı Kaymakamlığı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
- Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamal TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'da yaşanan sel ile ilgili Araklı Kaymakamlığı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:15 Kaynak: AA
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