Vali Ustaoğlu: "(Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an...
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- Acil servis önü detaylar Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "(Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:18 Kaynak: AA
- Acil servis önü detaylar Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "( Araklı
'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor."dedi.
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