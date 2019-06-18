Son Dakika Haberleri: Vali Ustaoğlu: "(Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an...
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Vali Ustaoğlu: "(Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an...

1 saat önce

- Acil servis önü detaylar Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "(Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor.

- Acil servis önü detaylar
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "( Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor."dedi.
Vali Ustaoğlu: (Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:18 Kaynak: AA
Trabzon, Acil Servis, Araklı, Güncel
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