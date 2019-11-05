Vali Ustaoğlu Çocuk Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Çocuk Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, başkan ve yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, Vali Ustaoğlu merkez hakkında bilgiler aldı.

Merkezde bulunan bölümleri gezen Vali Ustaoğlu'na, Klinik Şefi Doç. Dr. Onur Burak Dursun sunum yaptı.

Vali Ustaoğlu, Trabzon'da çocuk psikiyatrisi konusunda çalıştay yapılması konusunda çalışmalar yapılacağını belirtti.

Merkezle ilgili yapılabilecek projeler gözden geçirilerek, gelecek yıl Trabzon'daki Çocuk Psikiyatri Merkezi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve merkezin model alınarak, Türkiye çapında yaygınlaştırılması konusunda değerlendirilmelerde bulunuldu.