Son Dakika Haberleri: Vali Ustaoğlu Çocuk Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Ustaoğlu Çocuk Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti

Vali Ustaoğlu Çocuk Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Çocuk Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu Çocuk Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Çocuk Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, başkan ve yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, Vali Ustaoğlu merkez hakkında bilgiler aldı.

Merkezde bulunan bölümleri gezen Vali Ustaoğlu'na, Klinik Şefi Doç. Dr. Onur Burak Dursun sunum yaptı.

Vali Ustaoğlu, Trabzon'da çocuk psikiyatrisi konusunda çalıştay yapılması konusunda çalışmalar yapılacağını belirtti.

Merkezle ilgili yapılabilecek projeler gözden geçirilerek, gelecek yıl Trabzon'daki Çocuk Psikiyatri Merkezi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve merkezin model alınarak, Türkiye çapında yaygınlaştırılması konusunda değerlendirilmelerde bulunuldu.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpan araç, küçük çocuğu metrelerce yükseğe fırlattı
Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:09:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ustaoğlu Çocuk Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]