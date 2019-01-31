Vali Ustaoğlu Kan Merkezini Ziyaret Etti
1 saat önce
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ni ziyaret ederek kan bağışında bulundu.
Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk Kızılayı Doğu Karadeniz
Bölge Kan Merkezi'ni ziyaret ederek kan bağışında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ustaoğlu Bölge Müdürü Dila Baran'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kan bağışında bulunmanın önemini vurgulayan Ustaoğlu, "Yılda en az bir defa kan vermek gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığının her geçen gün arttığını görüyoruz. Yapılan bu kan bağışlar şifa bekleyen birçok insana umut oluyor." ifadesini kullandı.
Baran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kan ihtiyacının sadece bağışlarla karşılandığını ve bu konuda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:55 Kaynak: AA
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