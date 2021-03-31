Vali Ustaoğlu kırmızı kategorideki Trabzon için umutlu konuştu - Son Dakika

Vali Ustaoğlu kırmızı kategorideki Trabzon için umutlu konuştu

31.03.2021 00:32

Vali Ustaoğlu kırmızı kategorideki Trabzon için umutlu konuştu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "İnanıyorum ki Ramazan sonuna bayrama çok daha güzel günlerin bizleri bekleyeceğini ümit ediyorum" Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Korona virüsün etkili olduğu ilk anlarından itibaren kentin...

Vali Ustaoğlu kırmızı kategorideki Trabzon için umutlu konuştu

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu:

"İnanıyorum ki Ramazan sonuna bayrama çok daha güzel günlerin bizleri bekleyeceğini ümit ediyorum"

TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Korona virüsün etkili olduğu ilk anlarından itibaren kentin kırmızı kategoride yer aldığını belirterek kentteki normalleşme süresinin Ramazan ayının sonunda başlayacağını ümit ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" sloganıyla başlattığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik kampanya tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da hayata geçirildi. Kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Atapark mevkiinde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

İlkokul öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bugün çok anlamlı bir etkinliği hep birlikte gerçekleştiriyoruz. 2019 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde trafikte biz yaya önceliği kampanyası başlatılarak ülkemiz genelinde ilimizde de farklı zaman dilimlerinde toplumumuzda farkındalık oluşturulsun düşüncesiyle bir takım etkinlikler yapılmıştı. İki yıldır bu etkinliği sürdürüyoruz. Bugün itibariyle Bakanlığımızın başlatmış olduğu yaya öncelikli trafik yılı kapsamında bugün de yine toplumda farkındalık oluşturma adına 'yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizin de tüm ilçelerinde Kaymakamlarımızla, Belediye Başkanlarımızla, Emniyet Müdürlerimizle, Jandarma Komutanımızla ve en önemlisi öğrencilerimizle birlikte bugün kırmızı çizgimizi çekiyoruz kampanyasıyla yaya çizgilerimizden birisini kırmızıya boyayarak bu etkinliğimizi gerçekleştirmiş olduk. Buradaki arzumuz toplumumuzun bu konuda duyarlılığını üst düzeye çıkarmak" dedi.

"İlimizle beraber birçok il kırmızı kategoriye alındı"

Trabzon'da uzun süredir kapalı olan restoran, kafe ve lokantaların yüzde 50 doluluk nispetinde iş yerlerini bugünden itibaren açacağını belirten Vali Ustaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam kamuoyuyla paylaştı. İlimizle beraber Türkiye genelinde birçok il de kırmızı kategoriye alındı. Biz de dün akşam bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararını alarak kamuoyuyla paylaştık. Burada bizim için değişen esnafımız açısından ciddi sıkıntıları vardı. Esnafımızla dertleşmeye gittiğimizde onların en fazla beklentisi belli bir oranda da olsa dükkanlarının, restoranlarının, kafelerinin açılma noktasındaydı. Dün akşam bu müjdeyi de Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşarak bugün itibariyle esnafımız yüzde 50 oranında iş yerlerini açacaklar. Bunun yanında diğer serbest uygulamalarımız oldu. Bilindiği üzere sadece Pazar günü olan sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesiyi de kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu" şeklinde konuştu.

"Kuralların uygulandığı hiçbir yer riskli değildir"

Kuralların uygulandığı hiçbir yerin riskli olmadığını vurgulayan Vali Ustaoğlu, "Her gün aynı şeyleri söylüyoruz. Kuralların uygulandığı hiçbir yer riskli değildir. Biz yeter ki kuralları uygulayalım. Kurallarda basit maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuz sürece artık esnafımızın da mağduriyeti ve toplumumuzun genele anlamda yaşamış olduğu mağduriyetlerin önüne geçeriz. Trabzon baştan beri kırmızı kategoride olan iller arasında. İnşallah yeni tedbirlerle beraber sizlerin aracılığı ile kamu oyumuzu da biraz daha bu konuda duyarlığı ön planda çıkartan bir anlayışla ben inanıyorum ki Ramazan sonuna bayrama çok daha güzel günlerin bizleri bekleyeceğini ümit ediyorum. Artık muhtarlarımızla da kısmen her gün bir araya gelerek onları da bu işin içerisinde daha fazla olmalarını onlarla da paylaşarak tedbirler noktasında inşallah daha da denetimlerimizi artıracağız daha da ileriye taşıyarak inşallah yaza daha güzel günlerde buluşuruz diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Ustaoğlu kırmızı kategorideki Trabzon için umutlu konuştu
Vali Ustaoğlu kırmızı kategorideki Trabzon için umutlu konuştu
Vali Ustaoğlu kırmızı kategorideki Trabzon için umutlu konuştu
Vali Ustaoğlu kırmızı kategorideki Trabzon için umutlu konuştu

Koronavirüs, 30 Mart, Ramazan, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vali Ustaoğlu kırmızı kategorideki Trabzon için umutlu konuştu - Son Dakika


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