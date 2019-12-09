Vali Ustaoğlu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlaması

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, nitelikleri itibarıyla evrensel, doğuştan, temel hakları, mutlak ve vazgeçilmez olan insan haklarının öznesinin bireyler olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948'te ilan edilen "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi"nin insan hakları kavramının en temel normu olduğunu kaydeden Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sebeple 10 Aralık, tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemiz, baştan bu yana Birleşmiş Milletler teşkilatının içinde yer aldığından, insan hakları konusundaki duyarlılığını, İnsan Hakları Bildirisi ve onu izleyen sözleşmelerde ifadesini bulan temel düşünceyi paylaştığını da samimiyetle açığa vurmuştur. Anayasamızda, insan hakları ile uyum içinde, uluslararası belgelerde yer alan temel hak ve özgürlüklere tek tek yer verilmiş ve bunlar güvence altına alınmıştır. Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi ülkemizde de bireylerin güvenliğine ve insan haklarına büyük önem verilmektedir."

Ustaoğlu, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için vazgeçilmez unsurlardan biri olan insan haklarının korunması amacıyla son yıllarda önemli adımlar atıldığını ve atılmaya devam edildiğini vurgulayarak, "Valiliğimiz ve bağlı kurum kuruluşlarımızda da devletimizin bu anlayışı çerçevesinde, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem verilmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlarken temel hak ve özgürlüklerin güven içerisinde kullanılması için gayretle çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

Vali Ustaoğlu, her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak, bütün vatandaşlara sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diledi.