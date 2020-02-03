Vali Ustaoğlu'ndan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Vali Ustaoğlu'ndan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı'na ziyaret - Son Dakika Spor

Vali Ustaoğlu'ndan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı'na ziyaret

15 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcularına ziyarette bulundu.

Vali Ustaoğlu'ndan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı'na ziyaret, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcularına ziyarette bulundu.

Ustaoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları öncesi Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcularıyla bir araya gelip, sohbet etti.

Sporculara başarı dileklerini ileten Ustaoğlu, milli takım antrenörü Yusuf Kılınçkaya'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ustaoğlu, millilerin kamp yeri olarak Trabzon'u seçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Masa Tenisi Milli Takımı'mızı Trabzon'da misafir ediyoruz. Bu bizim için gurur verici. Hem çalışma hem de dinlenme ortamlarıyla, biz de kendilerinin iyi bir kamp dönemi geçirmeleri konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Milli takım sporcularının tüm ülkeyi gururlandıracağına inandıklarını dile getiren Ustaoğlu, "Sporcularımız inanıyoruz ki bayrağımızı uluslararası arenada göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı gururla söyleyecekler. Geçmiş başarıları zaten ortada. İçlerinde dünya şampiyonu sporcularımız var. İnşallah aynı başarıları elde edeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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