Son Dakika Haberleri: Vali Ustaoğlu'ndan, Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi'ne Ziyaret

Vali Ustaoğlu'ndan, Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi'ne Ziyaret

55 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sağlık Bakanlığı Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Fatih Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu'ndan, Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi'ne Ziyaret, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sağlık Bakanlığı Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Fatih Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Köksal Hamzaoğlu ile merkezdeki birimleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin önemine değinen Ustaoğlu, "Mevcut sağlık hizmetlerinin yanı sıra aşırı kilolu, obezite, sigara bağlılığı gibi sağlık problemleri de bulunan vatandaşlarımıza son derece faydalı hizmetler sunacak bu merkezin teşekkülünde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Ustaoğlu daha sonra Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı, Kanser Erken Teşhisi ve Tarama Hizmetleri, Tüberküloz ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele, Diyabet ve Obezite, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmaları, Psikososyal Destek hizmetleriyle ilgili yapılan sunumu izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:21 Kaynak: AA

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