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Vali Ustaoğlu'ndan öğrencilere teşekkür

38 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye sıralamasında ilk bine giren Yomra Fen Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Vali Ustaoğlu'ndan öğrencilere teşekkür, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye sıralamasında ilk bine giren Yomra Fen Lisesi öğrencilerini ağırladı.
Ustaoğlu, YKS'de Trabzon birincisi olan Arman Özcan, ikinci Ömer Faruk Keskin, üçüncü Furkan Köroğlu ve diğer dereceye giren öğrencileri kabul etti.
Öğrencileri tebrik eden Ustaoğlu, "Düzenli ve disiplinli çalışmanın karşılığında başarı kaçınılmazdır. Trabzon ilkleri başarmış bir şehirdir. Her zamanda ön sıralarda yer almıştır. Bize yaşatmış olduğunuz bu gururdan ötürü sizleri tekrar yürekten tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, ailelerimize ve milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum." dedi.
Vali Ustaoğlu'nun öğrencilerle geleceğe dair planları hakkında sohbet ettiği ziyarete, Yomra Kaymakamı Hasan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Yomra Fen Lisesi Müdürü Ahmet Kadı Kadıoğlu ve bazı öğretmenler de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:04 Kaynak: AA
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